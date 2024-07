Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jesus Vallejo

Jesus Vallejo chce wypełnić kontrakt z Realem Madryt

Jesus Vallejo tego lata wrócił do Realu Madryt po wypożyczeniu spędzonym w Granadzie. Kontrakt środkowego obrońcy z Królewskimi obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku i wszystko wskazuje na to, że zostanie wypełniony do końca. Jak donosi rozgłośnia radiowa “COPE”, 27-letni stoper zostanie na Santiago Bernabeu w sezonie 2024/2025.

Piłkarz nie ma zamiaru odchodzić z drużyny popularnych Los Blancos, a Real Madryt nie będzie wypychał go na siłę, tym bardziej że po odejściu Nacho Fernandeza brakuje rezerwowego defensora. Stołeczny klub rzecz jasna wolałby pozyskać zawodnika z większym potencjałem, ale na rynku nie ma zbyt wielu ciekawych opcji.

Przypomnijmy, że zdobywca Ligi Mistrzów poważnie interesował się Lenym Yoro z Lille, jednak ten transfer ostatecznie nie dojdzie do skutku. Francuski stoper podpisał bowiem umowę z Manchesterem United, który oferował dużo większe pieniądze, aniżeli Królewscy. 18-latek swoją karierę będzie zatem kontynuował w Premier League.

Natomiast przyszłość Jesusa Vallejo rysuje się w białych barwach. Urodzony w Saragossie zawodnik do Realu Madryt przeprowadził się w 2015 roku. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Realu Zaragoza, który na jego sprzedaży zarobił 5 milionów euro. 27-letni obrońca ma na swoim koncie dwa triumfy w Lidze Mistrzów, choć najczęściej był zmiennikiem.