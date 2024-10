Mbappe rozczarowuje fanów Realu Madryt. Ogromny zawód

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe w Realu – początek nie taki, jak oczekiwano

Kylian Mbappe trafił do Realu Madrytu jako przyszły lider zespołu, ale jego forma odbiega od oczekiwań. Choć Francuz zdobył siedem bramek w jedenastu meczach, od zawodnika tej klasy wymaga się więcej. Owszem, zdarzyły się przebłyski, jak piękny gol przeciwko Alaves, ale ogólnie Mbappe nie prezentuje się w pełni swoich możliwości. Po wyleczeniu niedawnej kontuzji, widoczne jest, że jeszcze nie osiągnął optymalnej formy, na co zwrócili uwagę także kibice.

Fani Realu Madryt wyrazili swoje rozczarowanie po meczu z Villarrealem. Wielu z nich wskazuje, że Mbappe nie spełnia oczekiwań, jakie mieli wobec niego przed transferem. – Ani go nie widać, ani nie słychać. W zeszłym roku graliśmy dużo lepiej – przyznaje jeden z kibiców. Inny zastanawiał się, czy transfer Mbappe nie powinien zostać przeprowadzony znacznie wcześniej: – Nie wiem, czy to nie wina tego, że przybył do nas za późno. – Wielu uważa, że zawodnik stracił swoją dawną „iskrę” i nie przypomina już piłkarza, który budził postrach w barwach PSG.

To dopiero początek sezonu, a dla Mbappe moment na odbudowanie formy i pełną integrację z zespołem. Jednak fani Realu Madryt oczekują od niego natychmiastowego wybuchu formy, zwłaszcza po tak długim okresie oczekiwania na jego transfer. Francuski napastnik ma jeszcze czas, aby pokazać, że zasługuje na miano gwiazdy Realu, ale musi szybko poprawić swoją grę, by odzyskać zaufanie fanów. Jeśli gwiazdor nie podniesie swojego poziomu, niezadowolenie kibiców może się tylko pogłębiać.

