Real Madryt zwrócił się do Andresa Iniesty. Wielkie słowa

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Andres Iniesta

Real Madryt złożył hołd Andresowi Inieście

Andres Iniesta żegna się z profesjonalnym futbolem w wieku 40 lat. We wtorek (7 października) Hiszpan oficjalnie ogłosił przejście na sportową emeryturę, a jego ostatnią drużyną był Emirates Club ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dla tego zespołu pomocnik rozegrał 23 mecze, w których zdobył pięć bramek.

Iniesta jest kojarzony przede wszystkim ze swoich występów w barwach Barcelony oraz reprezentacji Hiszpanii. W obu zespołach występował do 2018 roku, czyli do momentu, gdy zdecydował się na transfer do japońskiego Vissel Kobe.

Za całokształt kariery Andresowi Inieście hołd złożył Real Madryt. Na oficjalnej stronie Królewskich pojawiło się krótkie oświadczenie dotyczące zakończenia kariery przez legendę Barcy.

Podziękowania Realu Madryt

“W związku z ogłoszeniem Andresa Iniesty o zakończeniu kariery jako zawodowy piłkarz, Real Madryt C.F., jego prezes i Zarząd chcą wyrazić swoje uznanie, podziw i sympatię dla jednej z wielkich legend hiszpańskiego i światowego futbolu.

Andrés Iniesta przyczynił się do rozwoju tego sportu nie tylko licznymi tytułami zdobytymi podczas swojej kariery, ale również swoją grą i wartościami. Jego ikoniczny gol w finale Mistrzostw Świata w RPA w 2010 roku na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich hiszpańskich kibiców.

Real Madryt życzy mu i całej jego rodzinie powodzenia w nowym etapie życia”

Sukcesy Andresa Iniesty

W barwach FC Barcelony odniósł liczne sukcesy, zdobywając m.in. 9 tytułów mistrza Hiszpanii (La Liga), 6 Pucharów Króla i 4 razy triumfując w Lidze Mistrzów UEFA. Był kluczową postacią legendarnego zespołu prowadzonego przez Pepa Guardiolę, który w sezonie 2008/2009 sięgnął po potrójną koronę. W reprezentacji Hiszpanii również ma szereg zasług – był kluczowym graczem podczas mistrzostw Europy w 2008 i 2012 roku, a także zdobył tytuł mistrza świata w 2010 roku, strzelając decydującego gola w finale przeciwko Holandii.

