Real Madryt nie poczynił postępów w rozmowach kontraktowych z Andrijem Łuninem. Ukraiński bramkarz może odejść w przyszłym roku za darmo - informuje "AS".

Źródło: AS

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Andrij Łunin

Real straci rezerwowego bramkarza?

Andrij Łunin dość nieoczekiwanie okazał się w sezonie 2023/2024 kluczową postacią Realu Madryt. Jeszcze przed startem rozgrywek poważnej kontuzji nabawił się Thibaut Courtois, dlatego Królewscy awaryjnie sprowadzili Kepę Arrizabalagę, który w ramach wypożyczenia opuścił Chelsea. Hiszpan pierwotnie był numerem jeden między słupkami, ale szybko wygryzł go Łunin, który wreszcie zerwał z łatką rezerwowego. Imponował przede wszystkim w Lidze Mistrzów, gdzie zaliczył świetne dwumecze z Lipskiem, Manchesterem City oraz Bayernem Monachium. Mimo jego dyspozycji, Carlo Ancelotti posadził go na ławce tuż przed finałem Ligi Mistrzów, gdyż do zdrowia wrócił Courtois.

Ukrainiec ma świadomość, że Courtois jest niekwestionowanym numerem jeden w bramce. Udany sezon rozbudził jego apetyt, dlatego liczył, że Ancelotti będzie częściej na niego stawiał. Miała to być kluczowa kwestia przy negocjacjach jego nowej umowy. Włoski szkoleniowiec nie mógł mu tego zapewnić, dlatego Łunin w dalszym ciągu jej nie przedłużył.

Kontrakt Łunina jest ważny tylko do 2025 roku. Minionego już lata liczył się z odejściem, lecz nie otrzymał żadnej atrakcyjnej finansowo i sportowo oferty. Mimo tego, maleją szanse na jego pozostanie na Santiago Berbaneu. Real Madryt nie poczynił żadnych postępów w negocjacjach kontraktowych i obawia się, że Ukrainiec po sezonie odejdzie za darmo. Do tej pory Królewscy głównie korzystali z rynku wolnych zawodników, sprowadzając między innymi Kyliana Mbappe czy Davida Alabę.