Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Mecze Realu Madryt z Barceloną mają bogatą historię, a wielu zawodników marzy o występie w tym spotkaniu. Przed pierwszym w sezonie 2022/23 El Clasico szansę na pierwszy występ będzie miało aż 12 zawodników. Wśród nich jest reprezentant Polski Robert Lewandowski.

O godzinie 16:15 rozpocznie się hiszpański klasyk pomiędzy Realem Madryt i Barceloną

Aż 12 zawodników, którzy znaleźli się w kadrach obu zespołów na ten mecz, nie miało jeszcze okazji do występu w El Clasico

Wśród debiutantów jest Robert Lewandowski

Real – Barcelona: Lewandowski wśród debiutantów

Real Madryt zmierzy się z Barceloną na Santiago Bernabeu. Niedzielny mecz rozpocznie się o godzinie 16:15. Dla wielu wielu zawodników będzie to debiut w hiszpańskim klasyku. Szanse na pierwszy występ ma aż 12 piłkarzy.

Jednym z debiutantów będzie Robert Lewandowski, dla którego to pierwsze El Clasico po przenosinach do Hiszpanii. 34-letni Polak miał już jednak w przeszłości okazję zdobywać bramki przeciwko Realowi Madryt, grając w barwach Borussii Dortmund i Bayernowi Monachium.

Polak jest jednym z 12 zawodników wymienionych przez Mundo Deportivo, którzy znaleźli się w kadrach obu zespołów, a dotychczas nie mieli okazji do gry w El Clasico. Sporym zaskoczeniem jest obecność na liście Edena Hazarda, który od trzech lat jest piłkarzem Realu Madryt, ale do tej pory nie miał okazji do występy przeciwko Barcelonie.

Kto ma szansę na debiut w El Clasico?

Real Madryt: Antonio Ruediger, Aurelien Tchouameni, Eden Hazard, Andrij Łunin, Jesus Vallejo

Barcelona: Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Franck Kessie, Marcos Alonso, Alejandro Balde, Pablo Torre