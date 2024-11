fot. Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti i Florentino Perez

Alonso wróci do Realu. Wielki hit

Real Madryt w tym sezonie prezentuje się poniżej oczekiwań. Drużyna punktuje gorzej od Barcelony, mimo znacznie droższej kadry. Coraz częściej mówi się więc o potencjalnym pożegnaniu Carlo Ancelottiego i większych zmianach, do których miałoby dojść na Santiago Bernabeu. Z szacunku do osiągnięć Włocha nie ma planów, aby zwolnić go w trakcie sezonu. Zdaje się natomiast, że w przyszłym roku opuści ławkę trenerską mistrza Hiszpanii.

Faworytem do zastąpienia Ancelottiego od bardzo dawna jest Xabi Alonso. Po znakomitym sezonie, zakończonym historycznym dubletem z ekipą Bayeru Leverkusen o Hiszpana zabijali się giganci, na czele z Realem, Liverpoolem oraz Bayernem Monachium. Ten zdecydował jednak pozostać w Leverkusen na jeszcze jeden sezon. Teraz nie radzi sobie już tak dobrze, ale to wciąż wielki talent trenerski, w który należy inwestować.

W ostatnim czasie Alonso stał się także marzeniem Manchesteru City, który powoli przygotowuje się do odejścia Pepa Guardioli. Real chce jednak ubiec wszystkich rywali i jak najszybciej dogadać się ze swoim byłym piłkarzem. Dziennikarz Florian Plettenberg twierdzi, że wszystko jest już przesądzone, a Alonso ponownie zwiąże się z Królewskimi.

Wcześniej media przekonywały, że to ostatni sezon Alonso w Bayerze. W Leverkusen może latem dojść do potężnej rozbiórki, bowiem nad transferami myślą także największe gwiazdy. Zakontraktowanie Alonso może zbliżyć Królewskich do pozyskania Floriana Wirtza.