fot. PressFocus Na zdjęciu: Pedri

Robert Lewandowski szybko stał się ulubieńcem Camp Nou. Imponuje nie tylko jego skuteczność w meczach, ale także intensywność pracy w trakcie treningów. Właśnie o tym wypowiedział się jego zespołowy kolega Pedri.

Robert Lewandowski zamienił tego lata Bayern Monachium na FC Barcelonę

W nowych barwach uzbierał już dwanaście trafień

Pedri jest pod wrażeniem etosu pracy reprezentanta Polski

Pedri zachwycony możliwością gry z Lewandowskim

Robert Lewandowski dopiął swego i sfinalizował tego lata hitową przeprowadzkę do FC Barcelony. Od pierwszych chwil w nowym klubie imponował profesjonalizmem, a po wejściu na murawę również skutecznością pod bramką rywali. W obecnym sezonie ma na swoim koncie już dwanaście trafień i jest faworytem do zdobycia korony króla strzelców w La Lidze.

Reprezentant Polski jest inspiracją dla swoich kolegów z zespołu. Nie tylko ze względu na postawą boiskową, ale również z powodu ciężkiej pracy, jaką podejmuje każdego dnia. O intensywności treningów Lewandowskiego z podziwem wypowiedział się Pedri.

– Lewandowski zawsze to robił, strzelał wiele goli, chociaż robił to trochę dalej, w Bayernie. To, jak trenuje i gra, jest autentycznym szaleństwem, pracuje tak ciężko, jakby miał 19 lat. Posiadanie go w zespole jest spektakularne – przekonuje pomocnik FC Barcelony.

Duma Katalonii ma za sobą nieudaną potyczkę z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. 19-latek zmierzył się z pytaniami o Xaviego i jego kompetencje.

– Od pierwszego dnia, gdy przybył, obdarzył mnie dużym zaufaniem. Zawsze oglądałem jego futbol w Barcelonie i staram się go naśladować oraz wcielać w życie to, co nam przekazuje. To zaufanie wobec mnie i młodych piłkarzy jest dla nas bardzo ważne. Ma klarowne pomysły i chce wygrywać – mówi reprezentant Hiszpanii.

Zobacz również: Ronaldo narzeka na taktykę ten Haga. Domaga się zmiany