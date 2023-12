Pedri będzie wykluczony z gry z powodu kontuzji dłużej, niż zakładano. "Mundo Deportivo" poinformowało, że pomocnik najwcześniej wróci pod koniec stycznia. Oznacza to, że opuści on walkę o Superpuchar Hiszpanii.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Pedri

Pedri będzie mógł wrócić do gry dopiero pod koniec stycznia

Wszystko przez uraz, który zgłosił w zeszłym tygodniu

Pierwotnie zakładano, że wróci zaraz po nowym roku

Pauza będzie dłuższa

Jeśli Pedri jest zdrowy, to można zakładać, że znajdzie miejsce w podstawowym składzie zespołu Barcelony. Problem jednak w tym, że pomocnik “Dumy Katalonii” dość często jest niedysponowany. W tym sezonie opuścił już 13 spotkań, a kolejne są przed nim. W zeszłym tygodniu zgłosił bowiem uraz, który miał nie być poważny. Jednak z biegiem czasu okazuje się, że pauza Hiszpana może potrwać dłużej, niż zakładano.

Według informacji przekazanych przez “Mundo Deportivo” Pedri będzie wykluczony z gry do końca stycznia 2024 roku. Oznacza to, że opuści on kluczowy mecz półfinałowy o Superpuchar Hiszpanii z Osasuną. W finale Barca zmierzy się – jeśli wygra wcześniejszą rywalizację – z Realem Madryt lub Atletico.

– Barcelona jest zaniepokojona sytuacją Pedriego. Klub podjął wszystkie środki, by zabezpieczyć zawodnika przed nawracającymi kontuzjami. Nie tylko Pedri codziennie wykonuje ćwiczenia profilaktycznie, ale też ma specjalną dietę – czytamy w gazecie.

