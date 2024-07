Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe przemówił na Santiago Bernabeu

O godzinie 12:00 rozpoczęła się oficjalna ceremonia prezentacji Kyliana Mbappe. Najpierw na scenie pojawił się Florentino Perez, a następnie zaproszeni goście – jednym z nich był Zinedine Zidane.

Kylian Mbappe wszedł na scenę po prezentacji specjalnych filmów, które pokazały jego najważniejsze momenty z kariery oraz sukcesy Realu Madryt w Lidze Mistrzów. Francuz wygłosił swoje przemówienie w języku hiszpańskim, wielokrotnie podkreślając, że jest to dla niego wyjątkowa chwila.

– Śniłem o tym przez wiele lat i dzisiaj spełniam swoje marzenie o grze dla Realu Madryt. Jestem dziś bardzo szczęśliwym chłopakiem. Chciałbym podziękować przede wszystkim prezesowi Florentino, który wierzył we mnie od pierwszego dnia. Wydarzyło się wiele, ale chcę powiedzieć ci: dziękuję! – mówił Mbappe, którego słowa cytuje serwis RealMadryt.pl.

Zawodnik podziękował również kibicom Realu Madryt, zwracając się do nich z wielkim entuzjazmem. Wyraził swoje kolejne marzenie, jakim jest osiągnięcie jak największych sukcesów, obiecując jednocześnie pełne poświęcenie dla drużyny i jej herbu.

Mbappe skierował także inspirujące słowa do młodych fanów, zachęcając ich do realizacji własnych marzeń z pasją i determinacją. Zaznaczył, że dzisiejszy dzień jest dla niego dowodem na to, że marzenia mogą się spełniać, jeśli tylko się do nich dąży.

Czytaj dalej: Dani Olmo o krok od wielkiego transferu. Trwają zaawansowane rozmowy