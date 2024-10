Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Tchouameni brutalnie faulował Pedriego, to powinna być kartka

Real Madryt i FC Barcelona w sobotę wieczorem rywalizowały w pierwszym w tym sezonie El Clasico. Spotkanie od początku obfitowała w dużo emocji. Początek meczu należał do gospodarzy, lecz z biegiem czasu do głosu doszła również Duma Katalonii.

Barcelona od samego początku postawiła na wysoko ustawioną linię obrony. Z tego powodu Real Madryt nie był w stanie przeprowadzić skutecznego ataku. Za każdym razem obrona Blaugrany świetnie ze sobą współpracowała, a sędzia liniowy unosił chorągiewkę do góry.

W 23. minucie Kylian Mbappe umieścił piłkę w siatce, lecz wcześniej sędzia odgwizdał spalonego. Natomiast w tej samej akcji tylko przed zdobyciem gola doszło do niebezpiecznej sytuacji z Pedrim w roli głównej. Aurelian Tchouameni brutalnie zaatakował pomocnika gości, co mogło skończyć się poważną kontuzją. Co ciekawe, sędzia nie wrócił do danego momentu akcji i nie ukarał francuskiego piłkarza.

Powyższa sytuacja wywołała wiele kontrowersji w mediach społecznościowych, bowiem mówi się, że Tchouameni zasłużył na żółtą kartkę. Pedri przed startem sezonu borykał się z urazem, który zabrał mu część przygotowań. Jak dotąd uzbierał 13 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 3 bramki i zaliczył 2 asysty.