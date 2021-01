Były szkoleniowiec Korony Kielce Jose Rojo Martin “Pacheta” poprowadzi klub La Liga. We wtorek o zatrudnieniu 52-trenera poinformowała na oficjalnej stronie internetowej SD Huesca.

Beniaminek La Liga wcześniej przekazał informację o zwolnieniu Michela Sancheza, który kilka miesięcy temu wprowadził drużynę do hiszpańskiej elity. Pierwsza część sezonu 2020/21 była jednak zupełnie nieudana w wykonaniu drużyny. Z 18 ligowych spotkań, które Huesca do tej pory rozegrała, tylko jedno zakończyło się jej wygraną. Z 12 punktami na koncie drużyna zamyka ligową tabelę i ma sześć punktów straty do bezpiecznego miejsca.

Misja uratowania zespołu przed spadkiem została powierzona dobrze znanemu z polskiej ekstraklasy Pachecie. Jose Rojo Martin w trakcie sezonu 2013/14 był bowiem szkoleniowcem Korony Kielce. Od czasu opuszczenia Polski prowadził również zespoły Herculesa Alicante oraz tajskiego Ratchaburi FC. W latach 2018-2020 był natomiast szkoleniowcem Elche, które po barażowych spotkaniach wprowadził w ostatnim sezonie do La Liga. Po zakończeniu sezonu rozstał się jednak z klubem i od tamtej pory pozostawał bez pracy.

Pacheta, który podpisał z klubem umowę do końca obecnego sezonu, na jego trenerskiej ławce zadebiutuje 20 stycznia. W ramach 19. kolejki La Liga Huesca zmierzy się wówczas na wyjeździe z Getafe.



Abelardo trenerem Deportivo Alaves

To nie jedyna zmiana na trenerskiej ławce, do jakiego doszło we wtorek w klubach hiszpańskiej ekstraklasy. Na zmianę szkoleniowca zdecydował się również Deportivo Alaves, z którym pożegnał się Pablo Machin. Jego następcą w klubie z Kraju Basków został były zawodnik Barcelony Abelardo Fernandez, który podpisał z klubem umowę do końca obecnego sezonu.