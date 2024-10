Duet idealny? Niesamowity bilans Lewandowskiego pod wodzą Flicka

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Sto goli Lewandowskiego

Robert Lewandowski na początku drugiej połowy spotkania z Realem Madryt dwukrotnie trafił do siatki rywali. Drugie trafienie było jednocześnie setnym golem w meczach, w których trenerem Lewandowskiego był Hansi Flick. To niesamowita statystyka, biorąc pod uwagę, że kapitan reprezentacji Polski osiągnął to w zaledwie 85 rozegranych meczach.

Lewandowski bardzo dobrze zna się z Flickiem. Ich współpraca rozpoczęła się w sezonie 2019/20, kiedy Flick został pierwszym trenerem Bayernem Monachium. I od początku układała się bardzo dobrze. Już w pierwszym sezonie Lewandowski zdobył 35 bramek w 31 występach. W kolejnych sezonach było jeszcze lepiej. Łącznie w zespole Bayernu prowadzonym przez Flicka Lewandowski rozegrał 71 spotkań i zdobył w nich 83 bramki.

Przed sezonem 2024/25 obaj spotkali się w Barcelonie. Flick na stanowisku trenera katalońskiego giganta zastąpił wówczas Xaviego Hernandeza. Niemiecki szkoleniowiec potwierdził, że doskonale potrafi wykorzystać atuty polskiego zawodnika, który w obecnych rozgrywkach przeżywa drugą młodość.

Przed sobotnim El Clasico Lewandowski miał na koncie 98 goli w 84 meczach z Flickiem w roli trenera. Świetną formę potwierdził również w pojedynku z Realem Madryt, dwukrotnie trafiając do bramki strzeżonej przez Andrija Łunina.