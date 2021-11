FC Barcelona pod względem kontuzji przeżywa w tym sezonie prawdziwe trzęsienie ziemi. Jak dotąd piętnastu zawodników ekipy z Camp Nou zmagało się z różnego rodzaju kłopotami zdrowotnymi. Tym samym już na starcie swojej pracy w Barcelonie sporo trudności czeka na Xaviego Hernandeza.

FC Barcelona aktualnie ma 15 piłkarzy poza grą

Hiszpańska stacja Esport 3 przeanalizowała temat kontuzji w ekipie z Camp Nou

Urazy w szeregach Blaugrany miały być źródłem konfliktów między częscią szatni Barcy a sztabem medycznym

FC Barcelona z przerażającymi danymi ws. kontuzji

FC Barcelona to praktycznie szpital. Po ostatnim starciu ligowym do listy kontuzjowanych zawodników dołączyło trzech nowych piłkarzy, którymi są: Nico Gonzalez z urazem przywodziciela, Eric Garcia cierpiący na ból w prawej nodze i Ansu Fati, mający problem z lewym udem. 19-letni napastnik może być wyłączony nawet przez kilkanaście tygodni, co budzi niepokój w szeregach Katalończyków.

Niepokojące jest to, że aż siedmiu zawodników z kadry Barcelony boryka się z urazami mięśniowymi. W gronie tym są tacy zawodnicy jak: Pedri, Ousmane Dembele, Sergi Roberto, Gerard Pique, Nico, Garcia i Ansu Fati. Oprócz wymienionych zawodników Neto, zmaga się ostatnio z grypą, Sergio Aguero ma kłopoty z sercem, Martin Braithwaite ma uraz kolana, a Sergino Dest cierpi na pubalgię sportową.

Według Esport3 mnogość urazów w szeregach teamu z Camp Nou miała być źródłem napięcia między częścią szatni a personelem medycznym. Temat wywoływał ożywione debaty z byłymi asystentami Ronalda Koemana. W centrum krytyki znalazły się zarówno przedsezonowe metody pracy, jak i to, co ma miejsce aktualnie na treningach Barcelony.

Xavi ma zamiar jak najszybciej zapanować nad sytuacją. W związku z tym ma plany, aby sprowadzić do klubu z powrotem Ricardo Prunę, byłego szefa sztabu medycznego Barcy, który pracował w tej ekipie przez 25 lat. Aktualnie żyje w Dubaju.

FC Barcelona po przerwie na spotkania reprezentacyjne zmierzy się z Espanyolem w derbach. Już dzisiaj wiadomo, że Xavi będzie miał ogromne kłopoty kadrowe przed prestiżowym starciem.

