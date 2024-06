Neymar w rozmowie z brazylijskim Globo wskazał swojego faworyta do zwycięstwa w plebiscycie Złotej Piłki. Jego zdaniem nagroda musi trafić do Viniciusa Juniora.

Neymar przekonany, że Vinicius Junior zdobędzie Złotą Piłkę

Neymar to jeden z najlepszych zawodników XXI wieku. Brazylijczyk najpierw zachwycał w barwach Santosu, a następnie stworzył niesamowite trio z Luisem Suarezem i Leo Messim w Barcelonie. Kariera utalentowanego napastnika znacząco wyhamowała po transferze do PSG, w którym zaczęły nękać go częste kontuzje.

W rozmowie z portalem Globo obecny piłkarz Al-Hilal został zapytany o zwycięzcę Złotej Piłki za rok 2024. Neymar odpowiedział bez zastanowienia, wskazując na swojego rodaka – Viniciusa Juniora.

– Jeśli chodzi o Viniego, oczywiste jest, że Złota Piłka musi trafić do niego. Jestem całkowicie za nim. Wysłałem mu wiadomości przed i po meczu. To chłopak, którego kocham namiętnie. Piłka nożna dała mi wspaniałego przyjaciela. Jestem pewien, że zostanie ukoronowany Złotą Piłką. Wygląda niesamowicie, niesie flagę naszego kraju na całym świecie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i wspieramy go – powiedział Neymar.

Vinicius w sezonie 2023/2024 ponownie był wyróżniającą się postacią w Realu Madryt. Brazylijczyk został jednym z bohaterów finału Ligi Mistrzów, zdobywając cenną bramkę na 2:0. Jednak wpływ na zdobycie Złotej Piłki będą miały jeszcze turnieje reprezentacyjne, czyli Copa America i Euro 2024.

