Na ten dzień czekają wszyscy fani Realu Madryt. Wielka prezentacja Mbappe

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Prezentacja Mbappe już we wtorek

Moment prezentacji Kyliana Mbappe zbliża się wielkimi krokami, a Real Madryt zamierza uczynić to wydarzenie godnym jego talentu. Klub zaplanował spektakularny event, który odbędzie się na Santiago Bernabeu we wtorek 16 lipca.

Według doniesień “Relevo”, wiele legend Realu Madryt zostało osobiście zaproszonych na prezentację Kyliana Mbappe na Bernabeu. Ich obecność podkreśli znaczenie tego momentu, celebrując przybycie jednej z najjaśniejszych gwiazd futbolu do szeregów Realu Madryt. Prezentacja Francuza będzie pierwszym tego typu wydarzeniem po zakończeniu renowacji stadionu, co czyni je jeszcze bardziej wyjątkowym.

Aby uczynić to wydarzenie niezapomnianym, Real Madryt ma ambitne plany. Mbappe wejdzie na stadion w wielkim stylu, przechodząc specjalnie przygotowanym wybiegiem od wyjścia z szatni do sceny ustawionej na północnym końcu stadionu. Całość ma być spektakularnym widowiskiem, które na długo zapadnie w pamięci fanów.

Wszystkie bilety na prezentację Kyliana Mbappe zostały wyprzedane, nie pozostawiając ani jednego wolnego miejsca, nawet w najdalszych zakątkach stadionu. W ciągu zaledwie dwóch godzin bilety rozeszły się jak świeże bułeczki, w tym miejsca VIP. Priorytetowo potraktowano członków klubu i posiadaczy karnetów sezonowych. Wszystko po to, by ten dzień przeszedł do historii nie tylko Realu Madryt, ale całego futbolu.

