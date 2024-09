fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real kopalnią talentów. Mourinho zachwycony Gulerem

Arda Guler swego czasu był rozchwytywany przez największe kluby w Europie. Real Madryt wygrał rywalizację między innymi z Barceloną i Bayernem Monachium, sprowadzając do siebie wychowanka Fenerbahce za 20 milionów euro. Turecki pomocnik ma już za sobą debiutancki sezon na Santiago Bernabeu. Adaptacja w nowym otoczeniu trwała kilka miesięcy, a pod koniec ligowych rozgrywek otrzymał od Carlo Ancelottiego więcej okazji do gry. Guler prezentował się imponująco, dlatego nie zdecydowano się tego lata na wypożyczenie. Ma on odgrywać coraz ważniejszą rolę w zespole, a w niedalekiej przyszłości być nawet jego liderem.

Guler to największy talent i gwiazda reprezentacji Turcji. W kraju mają wobec niego olbrzymie oczekiwania i wierzą, że Real Madryt dobrze poprowadzi jego karierę. W trakcie wywiadu dla stacji HT SPOR o Gulera zapytany został także Jose Mourinho. Portugalski menedżer ma świadomość, jak wielkim talentem dysponuje 19-latek. Wieszczy mu olbrzymią karierę.

– Real Madryt dokonuje właściwych wyborów. Aby grać dla tego klubu, charakter jest bardzo ważny. Zawodnik musi myśleć, że jest wystarczająco dobry, by tu grać. Nie boi się. Młody Arda pokazuje wspaniały charakter, ma najwyższą jakość. Ancelotti to świetny trener, od którego może się uczyć. To ważne, aby grał w reprezentacji i jeździł na wielkie turnieje, takie jak mistrzostwa Europy, by czuł ciężar kraju na swoich barkach. Arda zmierza ku świetnej przyszłości – przekonywał Mourinho.