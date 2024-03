Mbappe i Haaland w jednej lidze? Reprezentant Francji zabrał głos

Kylian Mbappe prawdopodobnie niebawem zostanie nowym zawodnikiem Realu Madryt. Francuz ma dołączyć do ekipy z La Liga z Paris Saint-Germain na zasadzie wolnego transferu. Tymczasem w kontekście FC Barcelony nie brakuje doniesień o dołączeniu do tej ekipy Erlinga Haalanda. Zareagował na takie wieści aktualny wicemistrz świata cytowany przez Defensa Central.

Independent Photo Agency / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Erling Haaland

Dwie gwiazdy w jednej lidze? Nic przeciwko nie ma Kylian Mbappe

Francuz cytowany przez Defensa Central wypowiedział się na temat ewentualnego transferu Erlinga Haalanda do FC Barcelony

Norweg ma kontrakt z Manchesterem City do 2027 roku

Kylian Mbappe o ewentualnej przeprowadzce Erlinga Haalanda z Premier League do La Liga

Kylian Mbappe to zawodnik, który najpewniej latem stanie się bohaterem dużego transferu. Francuz ma dołączyć do Realu Madryt. Stołeczna ekipa może jednocześnie wykonać kolejny krok do celu, którym może być hegemonia na krajowym podwórku. Ostatnio natomiast pojawiają się doniesienia, że pewne plany transferowe ma również FC Barcelona. Na radarze Katalończyków znajduje się Erling Haaland, będący dzisiaj maszynką do strzelania goli w Manchesterze City. Na temat ewentualnego transferu Norwega do Barcy wypowiedział się Mbappe cytowany przez Defensa Central.

– Nie wiem, czy tak się stanie, ale to byłoby fajne dla ligi – rzekł Francuz. Spekuluje się, że sternicy Barcelony chcieliby sfinalizować transfer z udziałem reprezentanta Norwegii w 2025 roku.

23-letni zawodnik w tej kampanii wystąpił 34 razy. Strzelił w nich 29 goli, notując sześć asyst. Aktualny kontrakt Haalanda obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi natomiast 180 milionów euro.

Czytaj więcej: Liverpool chce gwiazdą Realu zastąpić Salaha