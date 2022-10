PressFocus Na zdjęciu: Guardiola i Lewandowski

Robert Lewandowski notuje efektowny początek w barwach Barcelony. Polski napastnik docenił Pepa Guardiolę, z którym pracował w latach 2014-2016. Uważa, że to właśnie obecny szkoleniowiec Manchesteru City miał wielki wpływ na łatwą adaptację 34-latka na Camp Nou.

Robert Lewandowski strzelił już 12 bramek dla Barcelony

Reprezentant Polski docenił w kontekście adaptacji na Camp Nou jednego byłego trenera

Mowa o Pepie Guardioli, z którym pracował przez dwa sezony

“Od Guardioli dużo nauczyłem się o Barcelonie”

Robert Lewandowski notuje bardzo udane wejście do La Ligi i samej FC Barcelony. Reprezentant Polski strzela gole, jak na zawołanie i z łatwością wpasował się do wymagającej taktyki Xaviego Hernandeza. 34-latek uważa, że w łatwej adaptacji pomógł mu jeden z trenerów.

– Dostosuję się do każdego systemu i taktyki. Niezależnie od tego, czy gramy długimi, czy krótkimi podaniami, albo czy gramy z kontrataków, czy może częściej posiadamy piłkę. Grałem przeciwko hiszpańskim drużynom w Lidze Mistrzów. Znam ich jakość i nie czuję strachu. Dwa lata z Pepem Guardiolą były jak dziesięć innych. Dużo nauczyłem się o Barcelonie wtedy, gdy mnie trenował. Wyraźnie zrozumiałem, czego oczekiwał. To wszystko ułatwiło mi przystosowanie się do jego taktyki i pomysłu na futbol. Dlatego teraz czuję, że jestem przygotowany. To nie tak, jakbym trafił tu z dnia na dzień, nie wiedząc, co mam zrobić. Dzięki Pepowi łatwiej było mi zaadaptować się do Barcelony – wyznał Lewandowski. Polak współpracował z katalońskim trenerem w latach 2014-2016. Razem sięgnęli po trzy trofea.

34-latek w tym sezonie wystąpił już w dziesięciu meczach Barcelony we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 12 bramek i dwie asysty.

