fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski podjął wyzwanie i został tego lata nowym zawodnikiem FC Barcelony. Jednocześnie reprezentant Polski wyszedł ze swojej strefy komfortu w Bayernie Monachium. W rozmowie z katalońskim Sportem piłkarz opowiedział o podobieństwach między Xavim a Pepem Guardiolą.

Robert Lewandowski w najbliższy weekend może zadebiutować w La Liga

Polski napastnik na dobre zacznie kolejny etap w piłkarskiej karierze

Lewy w rozmowie ze Sportem przekonywał, że współpraca z Josepem Guardiolą w Bayernie Monachium była świetnym przygotowaniem do gry w Barcelonie

Lewandowski dostrzegł podobieństwa między Xavim a Guardiolą

Robert Lewandowski ma być lekiem na skuteczność FC Barcelony w trakcie sezonu 2022/2023. Polski napastnik związał się z klubem z Camp Nou kontraktem do końca czerwca 2026 roku.

Lewy udzielił ostatnio ciekawego wywiadu katalońskiemu Sportowi. Odniósł się w nim do hiszpańskich trenerów, którzy stanęli na jego piłkarskim szlaku.

– Filozofia Guardioli w Bayernie, jego styl dbania o zespół i zarządzania nim, jak sądzę, przypominał to, co było w Barcelonie. Xavi jest bardzo podobny do Guardioli. Oboje grali na pozycji “szóstki”, pracowali razem. W ten sam sposób myślą o piłce nożnej – mówił Lewandowski.

Zobacz także:

– Przy takim doświadczeniu Barça była dla mnie jedyną opcją. I to było świetne przygotowanie. Nie rozmawiałem z Guardiolą aż do podpisania kontraktu. W każdym razie czas spędzony z nim w Bayernie, to świetne przygotowanie do gry w Barcelonie – kontynuował 33-latek.

W najbliższą sobotę (13 sierpnia) Katalończycy zmierzą się w meczu pierwszej kolejki La Liga z Rayo Vallecano. Mecz odbędzie się na Camp Nou.

