fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski według informacji dziennikarzy hiszpańskiej Marki nie trenuje jeszcze z resztą drużyny FC Barcelony przed meczem sparingowym z Interem Miami. Na dzisiaj nie wiadomo też, kiedy odbędzie się prezentacja kapitana reprezentacji Polski jako nowego zawodnika Katalończyków.

Robert Lewandowski jest cały czas na świeczniku hiszpańskich mediów

Transfer do FC Barcelony jest dopięty, ale wciąż nie wiadomo kiedy Polak zagra w nowym zespole

Marca przekazała, że na bliżej nieokreślony termin została przełożona prezentacja Lewego

Lewandowski zagra przeciwko Interowi Miami?

Robert Lewandowski jest bohaterem jednego z najbardziej spektakularnych transferów w historii polskiej piłki nożnej. Reprezentant Polski zamienia Bayern Monachium na FC Barcelonę, mając być fundamentalną postacią w ataku Katalończyków.

Marca ujawnił, że Lewandowski przeszedł już badania lekarskie, a wszelkie dokumenty zostały już okraszone odpowiednimi podpisami. W zasadzie pozostaje już oczekiwanie tylko na oficjalną prezentację Polaka w nowej ekipie.

Na dzisiaj nie wiadomo, kiedy odbędzie się oficjalne przedstawienie Lewego w nowym klubie. Lewandowski nie może być tym samym pewny występu w spotkaniu kontrolnym z Interem Miami. Pierwotnie prezentacja Polaka miała odbyć się w poniedziałek, ale została przełożona. Termin nie został przekazany do publicznej wiadomości.

Lewandowski trafił do teamu z Camp Nou za 45 milionów euro plus pięć milionów euro w formie bonusów. Zawodnik ma występować w hiszpańskiej ekipie na mocy kontraktu, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2027 roku. W umowie jest też zapisana opcja przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy.

