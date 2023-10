Lewandowski skomentował wynik El Clasico. “Niezasłużone zwycięstwo Realu”

IMAGO / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Real Madryt pokonał FC Barcelonę 2:1 w El Clasico

Dwa gole dla Królewskich zdobył Jude Bellingham

Do gry wrócił Robert Lewandowski, który nie wyróżnił się w spotkaniu

Po meczu Polak skomentował wynik klasyku

FC Barcelona – Real Madryt. Lewandowski skomentował wynik El Clasico

Robert Lewandowski nie pomógł FC Barcelonie w meczu z Realem Madryt. Kapitan reprezentacji Polski pojawił się na boisku w 61. minucie i niczym szczególnym się nie wyróżnił. Ostatecznie Duma Katalonii uległa Królewskim 1:2, a bohaterem został strzelec dwóch goli – Jude Bellingham.

Po meczu Robert Lewandowski zabrał głos na antenie Eleven Sports. W rozmowie z Mateuszem Święcickim odniósł się do rezultatu El Clasico.

– Boli ta porażka. […] Taka przegrana na pewno niezasłużona, niezasłużone zwycięstwo Realu. To boli oczywiście, ale Real strzelił jedną bramkę więcej, ma te trzy punkty na swoim koncie, ale my dalej będziemy walczyli, liga jest długa. Też te ostatnie tygodnie były dla nas bardzo ciężkie, gdzie nie było za dużo opcji we wcześniejszych meczach na zmiany, żeby odpocząć, żeby zebrać te siły i myślę, że w ostatnich minutach było widać, że trochę tego paliwa brakowało – skomentował Lewandowski.

