fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zdobywa swoją kolejną bramkę w barwach FC Barcelony. Reprezentant Polski w 34. minucie otworzył wynik spotkania z Elche, a tuż po przerwie trafił po raz drugi.

Robert Lewandowski otworzył wynik spotkania w 34. minucie, a swój dorobek powiększył chwilę po przerwie

To dla niego już siódma i ósma bramka w obecnym sezonie La Liga

FC Barcelona prowadzi z Elche 3-0

Lewandowski lekiem na kłopoty FC Barcelony

Dla FC Barcelony zwycięstwo na Camp Nou przeciwko Elche traktowane jest w kategoriach obowiązku. Hiszpański gigant dobrze wszedł w mecz, ale wykazywał się sporą nieskutecznością. W 14. minucie obrońca gości sfaulował wychodzącego na czystą pozycję Roberta Lewandowskiego i został przedwcześnie odesłany do szatni.

Pomimo gry w przewadze, “Duma Katalonii” długo nie mogła pokonać defensywy Elche. Udało się to osiągnąć w 34. minucie spotkania, a głównym bohaterem ponownie był reprezentant Polski.

FC Barcelona długo operowała piłką przed polem karnym gości, po czym powędrowała ona do Alejandro Balde. Ten posłał futbolówkę wzdłuż pola karnego, a jej adresatem okazał się Lewandowski, który z najbliższej odległości wpakował ją do siatki.

To dla reprezentanta Polski już siódma bramka w obecnym sezonie La Ligi. Podopieczni Xaviego do przerwy dołożyli jeszcze jedno trafienie autorstwa Memphisa Depaya, przez co na drugą połowę wyjdą z dużym spokojem.

🇵🇱 LEWY SIĘ NIE ZATRZYMUJE! ⚽️



Kapitan reprezentacji Polski kolejny raz w tym sezonie wpisuje się na listę strzelców! 💪😍



Zapraszamy do Eleven Sports 1! #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/u6VuHCFR8y — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 17, 2022

Tuż po zmianie stron Polakowi udało się powiększyć swój strzelecki dorobek.