Lewandowski musi spełnić konkretne warunki, żeby zostać w Barcelonie

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Ujawniono szczegóły kontraktu Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski jest związany z Barceloną od 2022 roku. Polski snajper podpisał czteroletnią umowę. Jego transfer był efektem intensywnych negocjacji nie tylko z Bayernem Monachium, ale również dotyczących warunków kontraktu, które były dostosowane do oczekiwań zawodnika.

Pensja Lewandowskiego wzrosła z 20 milionów euro w pierwszym roku do 26 milionów euro w drugim roku. A obecnie wynosi 32 miliony euro za bieżący sezon. 34-letni reprezentant Polski wciąż prezentuje znakomitą formę, co uzasadniało decyzję klubu o długoterminowej umowie.

Jednak od 1 lipca 2025 roku wynagrodzenie Polaka w Dumie Katalonii ma wrócić do 26 milionów euro. Kluczowym elementem kontraktu jest klauzula, która umożliwia Barcelonie rozwiązanie umowy, jeśli Lewandowski nie rozegra co najmniej 55 proc. meczów w tym sezonie. Wymóg ten odnosi się jedynie do spotkań, w których Lewandowski rozpoczyna grę w wyjściowym składzie lub występuje przez co najmniej 45 minut.

Lewandowski, który jest kluczowym zawodnikiem pod wodzą Hansiego Flicka, wydaje się być na dobrej drodze do spełnienia tych warunków. W bieżącym sezonie La Liga, Lewy zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę w czterech starciach.

