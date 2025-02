Nowe wieści ws. kontraktu Lewandowskiego w Barcelonie. Oto szczegóły umowy

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski z kontraktem do 2026, klauzula meczów to opcja klubu

Robert Lewandowski jest w tym sezonie jednym z najskuteczniejszych napastników na świecie. Reprezentant Polski jako pierwszy zawodnik ze wszystkich lig w Europie przekroczył liczbę trzydziestu goli we wszystkich rozgrywkach. Po raz ostatni do siatki trafił w niedawnym starciu z Alaves, czym zapewnił Barcelonie komplet punktów.

W mediach od dawna trwa dyskusja na temat kontraktu 36-latka. Poprzednie informacje wskazywały na to, że umowa jest ważna do czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia. Klauzula, która miała przedłużyć kontrakt o 12 miesięcy, dotyczy określonej liczby spotkań. Według tego po rozegraniu 55% meczów (przynajmniej 45 minut) automatycznie zostałaby przedłużona o rok.

Jednak nowe wieści w tej sprawie przekazał dziennik Sport. Ich zdaniem Lewandowski ma kontrakt ważny do połowy 2026 roku i nie wpływa na to ilość rozegranych spotkań. Co prawda taka klauzula znajduje się w umowie, lecz jest tylko opcją dla Barcelony do wcześniejszego rozwiązania kontraktu. Oczywiście biorąc pod uwagę formę napastnika istnieje małe prawdopodobieństwo, aby klub zdecydował się na taki ruch.

Co więcej, Lewandowski jest blisko granicy 55% spotkań w sezonie. Na chwilę obecną kapitan reprezentacji Polski ma na swoim koncie 32 mecze, w których spędził na murawie 2548 minut. W tym czasie zdobył 30 goli i zanotował 3 asysty.