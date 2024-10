Ile goli ma Lewandowski? Klasyfikacja strzelców La Liga

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski liderem klasyfikacji strzelców La Liga

Robert Lewandowski od początku sezonu imponuje formą na hiszpańskich boiskach. Reprezentant Polski pod wodzą Hansiego Flicka odzyskał skuteczność w polu karnym i jest koszmarem dla bramkarzy drużyny przeciwnej. 36-latek zdobywał bramkę w prawie każdym meczu bieżącego sezonu w rozgrywkach La Ligi. Przed starciem z Sevillą miał na swoim koncie dziesięć trafień i dwie asysty.

W niedzielę wieczorem do swojego dorobku dorzucił kolejne bramki. Dzięki dwóm trafieniom w starciu Barcelona – Sevilla jeszcze bardziej odskoczył w klasyfikacji strzelców La Liga od goniącego go Kyliana Mbappe i reszty zawodników. 36-latek po ośmiu kolejkach ma na swoim koncie 12 goli, co jest o połowę większym dorobkiem niż ma reszta czołówki najlepszych strzelców w lidze.

Za plecami Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców La Liga plasuje się Kylian Mbappe. Gwiazdor Realu Madryt ma na swoim koncie 6 bramek i jedną asystę. Tyle samo goli co Francuz ma Ayoze Perez z Villarrealu. Tuż za podium znaleźli się natomiast Raphinha i Vinicius Jr.

Klasyfikacja strzelców La Liga

Robert Lewandowski – 12 goli, 2 asysty Kylian Mbappe – 6 goli, 1 asysta Ayoze Perez – 6 goli Raphinha – 5 goli, 5 asyst Vinicius Junior – 5 goli, 4 asysty

Robert Lewandowski w przeszłości był królem strzelców ligi hiszpańskiej. Nagrodę dla najskuteczniejszego piłkarza La Liga zdobył w sezonie 2022/2023, gdy zakończył sezon z dorobkiem 23 bramek. W kampanii 2023/2024 uzbierał w rozgrywkach La Liga 19 trafień.