Lewandowski strzeli aż tyle goli? Superkomputer wszystko policzył

Superkomputer obliczył, ile goli strzeli Robert Lewandowski

Robert Lewandowski błyszczy na początku sezonu 2024/2025 i według wielu ekspertów aktualnie znajduje się w ścisłej czołówce kandydatów do zdobycia Złotej Piłki w przyszłym roku. Polak ma na swoim koncie 18 meczów, w których zdobył aż 20 bramek (15 w La Liga oraz 5 w Lidze Mistrzów).

Nie mamy jeszcze połowy sezonu, a Lewandowski już znacząco zbliżył się do dorobku z całych poprzednich rozgrywek. Przypomnijmy, że w kampanii 2023/2024 kapitan reprezentacji Polski strzelił dla Barcelony 26 bramek. Trudno sobie wyobrazić scenariusz, w którym Polak nie przekroczy tej granicy.

Superkomputer BETSiE obliczył, z jaką liczbą bramek Robert Lewandowski skończy ten sezon. Okazuje się, że napastnik FC Barcelony prawdopodobnie nawiąże do swoich najlepszych lat w karierze, bo według przewidywań ma zdobyć co najmniej 43 gole we wszystkich rozgrywkach. Co ważne, nie uwzględniono meczów fazy pucharowej Ligi Mistrzów, gdyż nie wiadomo z kim wtedy zagra Duma Katalonii, a cały system bazuje na algorytmach związanych z konkretnymi przeciwnikami.

Robert Lewandowski – przewidywana liczba goli 2024/2025

Rozgrywki Aktualna liczba goli Przewidywana liczba goli La Liga 15 35,6 Liga Mistrzów 5 7,9 Razem 20 43,5

Jak działa BETSiE?

Prognozy dotyczące zawodników są wynikiem analizy kilku czynników. BETSiE opiera się na danych meczowych takich jak zdobyte bramki oraz liczba strzałów i celnych strzałów oddanych przez zawodnika. Na tej podstawie superkomputer prognozuje indywidualne wyniki w sezonie, bazując również na sile przeciwników oraz na współczynniku oczekiwanych goli (xG).

Dodatkowo BETSiE korzysta z danych z serwisu Transfermarkt. Wartości zawodników mają istotne znaczenie i pozwalają na jeszcze dokładniejszą analizę.

