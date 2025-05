Lewandowski zagra w El Clasico?! Przełomowe wieści

Robert Lewandowski ma wrócić do wyjściowej jedenastki na najbliższe El Clasico, czyli mecz FC Barcelona - Real Madryt - informuje Javi Miguel z dziennika AS. Napastnik wystąpił ostatnio w starciu z Interem Mediolan.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski wróci do wyjściowej jedenastki na mecz z Realem

FC Barcelona musi jak najszybciej zapomnieć o porażce w dwumeczu z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. Duma Katalonii, choć była kilka minut od awansu do finału, ostatecznie przegrała po dogrywce (3:4). Tym samym straciła szanse na zdobycie potrójnej korony w tym sezonie. W najbliższy weekend podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Realem Madryt. Stawką meczu będzie mistrzostwo Hiszpanii.

Jeśli Katalończycy odniosą zwycięstwo, to będzie prawie pewne, że to oni zostaną mistrzem. Aktualnie przewaga Barcelony nad Realem wynosi cztery punkty, a do końca sezonu pozostały jedynie cztery mecze. Przed zbliżającym się El Clasico hiszpańskie media mają wspaniałe wieści dla kibiców Blaugrany. Okazuje się, że Robert Lewandowski ma wrócić do wyjściowej jedenastki.

Lewandowski doznał kontuzji w meczu z Celtą Vigo, przez co musiał opuścić cztery mecze. Reprezentanta Polski ominął m.in. finał Pucharu Króla, a także pierwsze starcie z Interem Mediolan. Na boisko wrócił dopiero w rewanżowym spotkaniu z Il Biscione, pojawiając się na murawie w doliczonym czasie gry drugiej połowy. Javi Miguel z dziennika AS informuje, że wszystko wskazuje na to, że w meczu z Realem Madryt napastnik Barcelony wróci do wyjściowego składu. Pod jego nieobecność na dziewiątce grał Ferran Torres.

Wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski wróci do wyjściowej XI na El Clasico. [@fansjavimiguel] (1️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) May 7, 2025

W tym sezonie Lewandowski rozegrał 49 spotkań, zdobywając w nich 40 goli. W końcówce kampanii walczy z Kylianem Mbappe o tytuł króla strzelców La Ligi. Na ten moment Polak ma o jedną bramkę więcej od francuskiego gwiazdora.