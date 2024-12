Robert Lewandowski otworzył wynik meczu Real Betis - FC Barcelona. Reprezentant Polski trafił do siatki w 39. minucie rywalizacji na Estadio Benito Villamarin w 16. kolejce La Liga.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Betis - Barcelona

Lewandowski zamknął znakomitą akcję Barcelony

FC Barcelona przystępowała do spotkania z Realem Betis po efektownym zwycięstwie w starciu z Mallorcą. Blaugrana we wtorek wygrała aż 5:1, a dubletem popisał się Raphinha. Hansi Flick postanowił dać odpocząć jednej ze swoich największych gwiazd – Robert Lewandowski cały mecz spędził na ławce rezerwowych, a w wyjściowym składzie zastąpił go Ferran Torres.

Wideo: Złota Piłka: zmiana na korzyść Lewandowskiego

Duma Katalonii dominowała na Benito Villamarin, jednak nie potrafiła udokumentować swojej przewagi. Dopiero w 39. minucie goście znaleźli sposób na defensywę Andaluzyjczyków. Pedri kapitalnie wypatrzył Julesa Kounde i posłał prostopadłe podanie w kierunku Francuza. Obrońca wpadł w pole karne i zagrał wzdłuż bramki – całą akcję zamknął Lewandowski, który wbił piłkę właściwie do pustej bramki. Francisco Veites był blisko, ale nie uprzedził polskiego napastnika.

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐋 🇵🇱 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! ⚽️😍



Polak po prostu był tam, gdzie być powinien i wykończył świetną akcję Blaugrany! 🎮🔥 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/SRNPLk26CA — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 7, 2024

Mateusz Święcicki, komentujący ten mecz w Eleven Sports, stwierdził, że był to “gol jak z gry komputerowej”. Barcelona utrzymała prowadzenie i na przerwę zeszła z jednobramkowym prowadzeniem.