Na zdjęciu: Clement Lenglet

Trener Barcelony Xavi Hernandez otrzymał złą wiadomość przed zbliżającym się meczem z Atletico Madryt. Szkoleniowiec Dumy Katalonii będzie miał ograniczone pole manewru, bowiem na murawie z powodu kontuzji nie będzie mógł pojawić się Clement Lenglet.

Lenglet będzie wyłączony z treningów Barcelony w najbliższych dniach

Francuski obrońca nie będzie do dyspozycji Xaviego Hernandeza na spotkanie z Atletico

Mecz Barcelona – Atletico rozegrany zostanie w najbliższą niedzielę

Lenglet nie zagra przeciwko Atletico

W czwartkowe popołudnie FC Barcelona opublikowała oficjalny komunikat, w którym poinformowała o problemach zdrowotnych Clementa Lenglet. Francuski obrońca podczas jednego z treningów w tym tygodniu doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze i czeka go odpoczynek. Na razie nie wiadomo jak poważna jest to kontuzja, ale na pewno eliminuje go z występu przeciwko Atletico Madryt.

Lenglet co prawda nie miał większych szans na znalezienie się w podstawowym składzie na zbliżający się hit La Liga, ale jego nieobecność musi martwić trenera Xaviego Hernandeza, który będzie miał mniejsze pole manewru.

26-letni Francuz od początku sezonu musi zadowolić się rolą rezerwowego. W rozgrywkach La Liga na murawie pojawił się 12 razy, ale tylko czterokrotnie rozpoczynał mecz w podstawowym składzie.

Niedzielne spotkanie FC Barcelona – Atletico Madryt, które rozegrane zostanie w ramach 23. kolejki, rozpocznie się o godzinie 16:15.

FC Barcelona Atletico Madryt 2.35 3.40 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 lutego 2022 09:33 .

