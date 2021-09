FC Barcelona nie zaczęła dobrze nowego sezonu ligowego. W miniony poniedziałek Blaugrana tylko zremisowała z Granadą (1:1), co doprowadziło do wściekłości niektórych kibiców. Prezydent klubu z Camp Nou Joan Laporta za pośrednictwem mediów społecznościowych prosił kibiców o spokój.

FC Barcelona na starcie sezonu nie rozpieszcza swoich kibiców grą

Ostatnio podopieczni Ronalda Koemana po słabym spotkaniou tylko zremisowali z Granadą

Joan Laporta w specjalnym materiale wideo na Twitterze poprosił kibiców Blaugrany o zachowanie spokoju

FC Barcelona w kryzysie, mecz z Cadiz decydujący dla Koeamana?

FC Barcelona zajmuje aktualnie ósme miejsce w ligowej tabeli, mając sześć punktów straty do lidera La Liga. Aczkolwiek Katalończycy mają dwa spotkania rozegrane mniej. O ile sytuacja punktowa nie jest kłopotem, to styl gry prezentowany przez Barcę budzi niepokój kibiców.

Szczególnie wszelkie niedociągnięcia w grze Barcelony były widoczne w rywalizacji z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. Mistrz Bundesligi pewnie pokonał przedstawiciela La Liga 3:0. Barca jednocześnie pokazała, że trudno jest się jej pozbierać po stracie Lionela Messiego i Antoine’a Griezmanna.

Ostatni podział punktów w wykonaniu Barcy w rywalizacji z Granadą tylko pogłębił niepokój u kibiców tego zespołu. Po latach sukcesów fanom Katalończyków trudno przyzwyczaić się do tak marnej postawy swojej drużyny, jak to miało miejsce ostatnio. W związku z tym publicznie zainterweniował sternik klubu.

– Proszę, abyście nadal wspierali drużynę. Zespół potrzebuje tego. Jesteśmy pewni, że w Kadyksie zespół będzie robił, co w jego mocy, aby wygrać. Nie wiem, czy to się uda. W każdym razie niezależnie od tego, co się stanie, to proszę o wsparcie kibiców w kolejnym spotkaniu z Levante. Teraz potrzebny jest spokój. Wiemy, co robić. Jesteśmy przygotowani na wszystko – mówił Laporta w materiale wideo opublikowany na jego profilu na Twitterze.

Gràcies per animar a l’equip, culers. Us demano que ho continueu fent com fins ara. Sabem el que s’ha de fer per arreglar la situació. Som el Barça. pic.twitter.com/oxpW4u1UJY — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) September 21, 2021

Media w Hiszpanii sugerują, że starcie z Cadiz będzie decydujące dla Ronalda Koemana. W przypadku straty punktów Holender może stracić pracę. Kandydatami na jego następcę są między innymi: Xavi Hernandez, Antonio Conte, Andrea Pirlo, czy Roberto Martinez.

