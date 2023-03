Prezydent Barcelony, Joan Laporta, odniósł się do wszystkich zarzutów stawianych klubowi w związku ze skandalem z Enriquezem Negreirą.

PressFocus Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona jest zamieszana w skandal korupcyjny

Laporta odpowiedział na stawiane klubowi zarzuty

Prezydent blaugrany zapowiedział, że będzie bronił dobrego imienia klubu

Laporta będzie bronił Barcelony ws. Negreiry

FC Barcelona dokonała kilku płatności na rzecz Negreiry, kiedy był wiceprzewodniczącym Komisji Sędziowskiej, w latach 2001-2018, które, jak twierdzą, dotyczyły raportów dotyczących młodych zawodników w całej Hiszpanii i zachowania sędziów. Pojawiły się jednak zarzuty, że Katalończycy uzyskali tym samym przychylne traktowanie ze strony sędziów.

– Niektórzy ludzie motywowani zazdrością chcą zaszkodzić naszej reputacji kampaniami w złej wierze. Reputacja Barcelony nie zostanie skażona. Będziemy bronić naszego klubu z całych sił – powiedział Laporta.

– Barca to klub z wartościami. Używamy słowa wartości, ponieważ są one fundamentalną częścią naszego modelu doskonałości, a nie po to, aby wyglądać dobrze – dodał.

Prezydent Barcelony kontynuował, że chciałby stanąć twarzą w twarz z kimkolwiek, kto był odpowiedzialny za tę kampanię przeciwko klubowi. – Jestem naprawdę podekscytowany możliwością konfrontacji z łajdakami, którzy próbują splamić nasz klub. Były zaciekłe ataki mające na celu zabrudzenie naszego herbu, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. I możecie być pewni, że zarząd, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, będzie tego bronił z całych sił.

