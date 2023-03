PressFocus Na zdjęciu: Joan Laporta

Joan Laporta we wtorek był w Warszawie na premierze filmu o Robercie Lewandowskim

Prezes FC Barcelony nie szczędził komplementów piłkarzowi swojego klubu

Zwrócił uwagę nie tylko na piłkarską twarz Lewandowskiego

Joan Laporta wskazał za co podziwia Roberta Lewandowskiego

Prezes FC Barcelony skomentował gwiazdę swojego klubu po premierze filmu „Nieznany”. Laporta w swoim wpisie odniósł się nie tylko do walorów sportowych napastnika drużyny z Camp Nou, ale również do pozasportowej twarzy „RL9”, którą bardzo docenił.

Podziwiam cię jako piłkarza i strzelca bramek, ale bardziej podziwiam cię za to, jaki jesteś. Dziękuję Robercie za wszystko, co dajesz klubowi, kibicom i swoim kolegom – skomentował na swoim profilu na twitterze Joan Laporta.

El president @joanlaportaFCB acompanya Lewandowski en la 'premiere' del documental sobre la seva vida pic.twitter.com/yrzp8PfkXu — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 29, 2023

Robert Lewandowski po premierze filmu wrócił do Barcelony, gdzie wraz z drużyną przygotowuje się już do ligowego starcia z Elche. To spotkanie w sobotę o godzinie 21:00.

