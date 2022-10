Pressfocus Na zdjęciu: Joan Laporta

Joan Laporta przemówił podczas zgromadzenia z udziałem socios. Jego zdaniem Barcelona to najlepszy klub sportowy na świecie.

Barcelona minionego lata aktywowała dźwignie finansowe

Słuszność tego rozwiązania podkreślił Joan Laporta

Prezydent wicemistrza Hiszpanii twierdzi, że klub jest potężny mimo kryzysu

Barcelona zażegnuje kryzys

Kilkanaście miesięcy temu hasło Barcelona pojawiło się w dyskusji na temat finansów. Eksperci zastanawiali się nad tym, czy klub z siedzibą na Camp Nou poradzi sobie z ogromnymi długami. Wicemistrz Hiszpanii aktywował jednak dźwignie finansowe i dziś może pochwalić się świetnym projektem sportowym. Prezydent klubu Joan Laporta podkreśli na zgromadzeniu z udziałem socios, że Barcelona to najlepszy klub sportowy na świecie.

– Dźwignie pomogły nam w funkcjonowaniu klubu oraz w zbudowaniu konkurencyjnej drużyny. Wkrótce będziemy świętować 125-lecie klubu. Jesteśmy najlepszym klubem sportowym świata. Musimy ciężko pracować. Sporo wycierpieliśmy, ale musimy pokazać, że odwracamy ten negatywny trend – powiedział szef wicemistrza Hiszpanii.

– Przez kluby-państwa nie ma równowagi w świecie futbolu. One nie kontrolują wydatków, finansowego fair play i mają nieskończone środki. Do czego to prowadzi? Do tego, że np, my musimy wybierać między brakiem konkurencyjnego zespołu i rezygnacją z walki o najwyższe cele a ratowaniem klubu. UEFA tylko faworyzuje te kluby. Dlatego całkowicie popieram Superligę – zadeklarował dowodzący Barceloną Joan Laporta.

