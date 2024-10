Lamine Yamal przeszedł badania. Gwiazdor Barcelony z kontuzją

Lamine Yamal przeszedł badania medyczne. Jak informuje Javi Miguel z serwisu AS, gwiazdor Barcelony doznał przeciążenia ścięgna mięśnia podkolanowego.

Źródło: Javi Miguel / AS

Źródło: Javi Miguel / AS

QSP / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal przeszedł badania medyczne

Lamine Yamal opuścił boisko podczas meczu reprezentacji Hiszpanii z Danią z powodu kontuzji. Gwiazdor FC Barcelony miał problem z lewą nogą, co wzbudziło wielki niepokój wśród kibiców. Wszyscy wiedzą, że wielkimi krokami zbliża się El Clasico i utrata tak znaczącej postaci byłaby wielkim osłabieniem dla drużyny Hansiego Flicka.

W niedzielę (13 października) hiszpańska federacja poinformowała, że Lamine Yamal wróci do Barcelony, aby dojść do zdrowia pod okiem klubowych lekarzy. W komunikacie wyjaśniono typ kontuzji i wskazano na problem przeciążeniowy. Taka wiadomość mogła wywołać ulgę, bo w nie jest to uraz, który spowoduje długą absencję skrzydłowego.

Teraz nowymi informacjami podzielił się również Javi Miguel z serwisu AS. Dziennikarz przekazał, że Lamine Yamal przeszedł dokładne badania medyczne, które wykazały przeciążenie ścięgna mięśnia podkolanowego. W związku z tym napastnik prawdopodobnie nie zagra w niedzielę (20 października) w meczu z Sevillą. Natomiast jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to wystąpi już przy okazji spotkania Ligi Mistrzów z Bayernem.

Na sto procent przeciążenie nie wyeliminuje Lamine’a Yamala z El Clasico. Mecz Barcelony z Realem Madryt odbędzie się w sobotę (26 października).

Czytaj dalej: Real Madryt ustalił szczegóły wielkiego transferu. Przełomowe wieści