LALIGA 2023/2024 okiem bukmachera: kto faworytem rozgrywek?

Pressfocus Na zdjęciu: Nowy sezon La Liga

W ścisłym gronie kandydatów do tytułu znajdują się oczywiście Real Madryt i FC Barcelona. To kluby, które na przestrzeni historii najczęściej triumfowały w tych rozgrywkach. Trudno z nimi konkurować, co nie oznacza, że od czasu do czasu nie podziwiamy nowego mistrza Hiszpanii.

Oficjalny bukmacher LALIGA w Polsce, Fuksiarz, oferuje przed rozpoczęciem sezonu kursy na triumfatora ligi hiszpańskiej. Mistrza poznamy po 38. kolejkach lub wcześniej (w zależności od sytuacji w tabeli). Na stronie Fuksiarz.pl i aplikacji mobilnej wytypujesz każde z 380 spotkań LaLiga w sezonie. Możesz też postawić zakład sezonowy na to: kto sięgnie po mistrzostwo Hiszpanii w 2024 roku?

Real Madryt i FC Barcelona – zdaniem bukmacherów to kluby, które stoją na pole position w grze o mistrzostwo. Potwierdzają to statystyki – oba te zespoły w XXI. wieku 18 razy triumfowały w LALIGA. Ostatnio jedyny klub, który dorównywał tempa Królewskim i Blaugranie, to Atletico Madryt. Atleti nie schodzą poniżej pewnego poziomu. Od sezonu 2012/2013 zawsze kończą rozgrywki na podium.

Kursy na zwycięzcę LALIGA 2023/2024:

Real Madryt – kurs 2.00

FC Barcelona – kurs 2.35

Atletico Madryt – kurs 9.60

Sevilla – kurs 33.00

Real Sociedad – kurs 45.00

Villarreal – kurs 50.00

Przypomnijmy: tytułu z poprzedniego sezonu broni FC Barcelona.

Jako oficjalny bukmacher LALIGA w Polsce, Fuksiarz, znacząco poszerzył ofertę zakładów na cały sezon ligi hiszpańskiej. Normalnym jest to, że oferuje kursy przedmeczowe i live na każde ze spotkań Primera Division. Co nowego, to rozbudowane zakłady sezonowe odnoszące się m.in. do Realu, Barcelony i Atletico. Dla przykładu możesz założyć się z bukmacherem o to, czy Królewscy wygrają LALIGA i Puchar Króla? Tego rodzaju rynków w ofercie na Fuksiarz.pl jest znacznie więcej.

Jedni w LALIGA walczą o mistrzostwo, ale jest też część drużyn, która koncentruje się na miejscu w TOP 4. Znalezienie się w tym gronie gwarantuje udział w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Dla takich ekip jak Real Sociedad czy Sevilla to duży zastrzyk finansowy.

Jak wspominaliśmy wcześniej od dekady na podium LALIGA zawsze znajdują się Real, Barcelona i Atletico. To główni kandydaci do tego, że i tym razem zakończą rozgrywki w TOP 4. Kto może do nich dołączyć?

Kursy na miejsce w TOP 4 na koniec sezonu:

Real Sociedad – kurs 2.85

Sevilla – kurs 3.20

Villarreal – kurs 3.40

Athletic – kurs 4.10

Betis – kurs 6.60

W poprzednim sezonie na czwartym miejscu uplasował się Real Sociedad. W nadchodzących rozgrywkach ekipa ta jest jednak osłabiona brakiem kilku zawodników, którzy z powodzeniem prezentowali się w minionych latach. Powtórzenie wyczynu z poprzedniego roku byłoby nie lada sukcesem.

U bukmachera Fuksiarz wytypujesz też zespoły, które pożegnają się z LALIGA po tym sezonie. Przypomnijmy: drużyny z miejsc 18-20 spadną do niższej klasy rozgrywkowej. Kto znajdzie się w tym gronie?

Kursy na spadek z LALIGA 2023/2024:

Las Palmas – kurs 2.00

Cadiz – kurs 2.35

Deportivo Alaves – kurs 2.50

UD Almeria – kurs 3.00

Granada CF – kurs 3.25

Kursy bukmacherskie na Roberta Lewandowskiego

LaLiga w Polsce jest jeszcze bardziej popularna ze względu na Roberta Lewandowskiego. Kibice częściej spoglądają na mecze Barcelony, bo w jej szeregach kluczową rolę odgrywa Lewy. W poprzednim sezonie RL9 udowodnił swoją wartość, bo strzelając 23 gole sięgnął po koronę króla strzelców. Znając jednak jego apetyt nie mamy wątpliwości, że i w tym sezonie chce zdobyć najwięcej bramek w LALIGA.

Latem z ligi hiszpańskiej odszedł jego wielki konkurent, Karim Benzema. Czy to ułatwi Lewandowskiemu zadanie? Fuksiarz ocenia 50/50 szanse kapitana reprezentacji Polski na ponowne wywalczenie korony króla strzelców.

Czy Lewandowski strzeli najwięcej goli w LALIGA 2023/2024?

Tak – kurs 1.85

Nie – kurs 1.85

W poprzednim sezonie Lewy ustrzelił dublet, bo został najlepszym strzelcem ligi hiszpańskiej, a jego klub sięgnął po mistrzostwo. Czy w nadchodzących rozgrywkach powtórzy ten sukces?

Lewandowski wygra koronę króla strzelców, a Barcelona triumfuje w LALIGA?

Tak – kurs 4.25

Nie – kurs 1.17

W ubiegłym sezonie Lewy nie strzelił gola w ligowym El Clasico. O znaczeniu tego spotkania nie trzeba nikomu mówić. Fuksiarz przyjmuje zakłady na to, ile goli RL9 zdobędzie w ligowych starciach z Realem?

Strzeli co najmniej 2 gole w El Clasico:

Tak – kurs 2.50

Nie – kurs 1.45

Strzeli co najmniej 3 gole w El Clasico:

Tak – kurs 6.00

Nie – kurs 1.08

Przypomnijmy, że Lewandowski strzelał gole przeciwko Realowi w barwach Borussi Dortmund i Bayernu Monachium. Ma też trafienie jako gracz Barcelony – w Superpucharze Hiszpanii. Na pewno wie, jak to jest pokonać bramkarza Królewskich.

