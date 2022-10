PressFocus Na zdjęciu: Cristhian Stuani

Wyniki 9. kolejki La Liga. Za nami cztery kolejne spotkania. W pierwszej potyczce Girona rzutem na taśmę zremisowała z Cadiz 1:1. Gospodarze zapewnili sobie jeden punkt w… jedenastej minucie doliczonego czasu gry. Valencia po ciekawej potyczce podzieliła się oczkami z Elche (2:2). W najciekawszym spotkaniu Bilbao przegrało z Atletico 0:1. Tym samym madrytczycy wygrali już po raz trzeci z kolei. Poniżej prezentujemy wszystkie rezultaty i strzelców bramek.

Remisy w Gironie i Walencji, Atletico lepsze od Bilbao

Girona rywalizowała z Cadiz. Goście objęli prowadzenie zaraz na początku drugiej odsłony. Gospodarze walczyli ambitnie i doprowadzili do wyrównania w 101. minucie. Wtedy to z karnego nie pomylił się Cristhian Stuani. Valencia mierzyła się z Elche. W tym meczu nie brakowało emocji, a finalnie Nietoperze zremisowały ze swoimi rywalami 2:2. Dwa gole dla Los Che zdobył Edinson Cavani.

Mallorca stanęła w szranki z Sevillą. Goście długo nie mogli znaleźć recepty na defensywę rywali. Dopiero w 53. minucie kapitalnie z dystansu przymierzył Nemanja Gudelj i dał Sevilli komplet oczek. Bilbao grało u siebie z Atletico. Obie ekipy dobrze spisują się w tej kampanii, dlatego można było liczyć na ciekawe widowisko. Madrytczycy wyszli na prowadzenie w dziesiątej minucie (Alvaro Morata). Po wideoweryfikacji to trafienie nie zostało jednak uznane z powodu faulu, a do przerwy na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis. Gracze Los Colchoneros dopięli swego w 47. minucie (trafił Antoine Griezmann). Do ostatniego gwizdka sędziego nie padły już żadne gole i Baskowie nie zdobyli nawet jednego oczka.

Wyniki 9. kolejki

Girona – Cadiz 1:1 (0:0)

Cristhian Stuani (90+11′ – karny) – Alex Fernandez (47′)

Valencia – Elche 2:2 (2:1)

Edinson Cavani (41′ – karny, 45+7′) – Pere Milla (29′ – karny, 65′)

Mallorca – Sevilla 0:1 (0:0)

Nemanja Gudelj (53′)

Athletic – Atletico 0:1 (0:0)

Antoine Griezmann (47′)