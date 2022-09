PressFocus Na zdjęciu: Erik Lamela

Wyniki 5. kolejki La Liga. Aż do 10 września musieli czekać kibice Sevilli na pierwszy triumf swojej ekipy na krajowym podwórku (3:2 w delegacji z Espanyolem). W innej konfrontacji Cadiz przegrało z Barceloną 0:4. Robert Lewandowski po raz kolejny w tym sezonie wpisał się na listę strzelców. Do tego dołożył jedną asystę. Ważniejsze wydarzenia miały miejsce poza murawą. W 82. minucie ten mecz został przerwany, bo jeden z kibiców miał atak serca. Na ten moment dużo wskazuje na to, że na szczęście udało się go uratować. W ostatniej konfrontacji Atletico ograło zaś Celtę 4:1. Poniżej prezentujemy wszystkie rezultaty i strzelców bramek.

Wiktorie Vallecano, Sevilli, Barcelony i Atletico

Rayo podejmowało Valencię. Gospodarze wykorzystali atut własnego stadionu i triumfowali 2:1. To dla nich druga ligowa wiktoria. Z kolei Nietoperze przegrały już po raz trzeci. Spotkanie Espanyol – Sevilla zaczęło się znakomicie dla gości, którzy prowadzili od pierwszej minuty po golu Erika Lameli. W pewnym momencie było nawet 3:0, ale gospodarze zaczęli gonić. Udało im się jednak zdobyć tylko dwa gole. Finalnie Sevilla triumfowała 3:2.

Cadiz przed spotkaniem z Katalończykami nie zdobyło ani jednego punktu oraz gola. Zdecydowanymi faworytami byli gracze Barcelony. Tylko na ławce rozpoczął to spotkanie Lewandowski. Polak wszedł dopiero w 57. minucie. Już wtedy było 1:0 dla Dumy Katalonii. Niedługo potem RL9 wpisał się na listę strzelców. Lewandowski zanotował jeszcze asystę przy trafieniu Ansu Fatiego. Ostatecznie goście triumfowali 4:0. W czwartej potyczce Atletico podejmowało Celtę. Finalnie gracze Diego Simeone triumfowali 4:1.

Wyniki 5. kolejki

Vallecano – Valencia 2:1 (1:0)

Isi Palazon (6′), Nico Gonzalez (53′ – gol samobójczy) – Mouctar Diakhaby (90+4′)

Espanyol – Sevilla 2:3 (1:3)

Joselu (45+4′ – karny), Martin Braithwaite (62′) – Erik Lamela (1′), Jose Angel Carmona (26′, 45′),

Cadiz – Barcelona 0:4 (0:0)

Frenkie de Jong (55′), Robert Lewandowski (65′), Ansu Fati (86′), Ousmane Dembele (90+2′)

Atletico – Celta 4:1 (1:0)

Angel Correa (9′), Rodrigo de Paul (50′), Yannick Carrasco (66′), Unai Nunez (83′ – gol samobójczy) – Gabriel Veiga (72′)