PressFocus Na zdjęciu: Franck Kessie

Franck Kessie podpisał kontrakt z FC Barcelona, poinformował oficjalnie kataloński klub . Iworyjczyk związał się z Dumą Katalonii czteroletnią umową obowiązującą do czerwca 2026.

Franck Kessie został oficjalnie zaprezentowany jako gracz Bracelony

Iworyjczyk podpisał czteroletni kontrakt

Zawodnik ma wpisaną w kontrakt klauzulę wykupu wynoszącą 500 mln euro

Franck Kessie wreszcie dołączył do Barcelony

Franck Kessie dołączył do Barcelony jako wolny zawodnik, po tym, jak jego kontrakt z Milanem wygasł w czerwcu tego roku. Rossoneri robili, co mogli, aby zatrzymać gracza na San Siro, jednak ten nie chciał kontynuować kariery w stolicy Lombardii.

Barcelona poinformowała, że w kontrakcie Kessiego znalazła się klauzula wykupu ustalona na poziomie 500 mln euro.

✍️ Barça sign Franck Kessie until 2026! — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 4, 2022

Franck Kessie urodził się 19 grudnia 1996 roku w Ouragahio w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Pomocnik rozpoczął karierę w Stella Club d’Adjame w swojej ojczyźnie, zanim przeniósł się do Włoch w 2014 roku, aby podpisać kontrakt z Atalantą.

Kessie rozpoczynał poważną karierę w drużynach młodzieżowych klubu z Bergamo, bardzo szybko przechodząc na poziom zawodowy. Został wypożyczony do zespołu Serie B Ceseny. Iworyjczyk grał w pomocy i na środku obrony dla klubu z Emilia Romania. Dobrymi występami sprawił, że nowy trener Atalanty, Gian Piero Gasperini, sprowadził go z powrotem do Bergamo, a Kessie stopniowo stawał się ważnym członkiem pierwszego zespołu zdobywając między innymi dwa gole w swoim debiucie w Serie A. Z czasem zapracował na transfer do Milanu, gdzie bardzo szybko stał się kluczową postacią.

