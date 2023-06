IMAGO / Oscar J. Barrosox Na zdjęciu: Karim Benzema

Karim Benzema miał być o krok od przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej

Środkowy napastnik zmienił jednak zdanie i pozostanie w Realu Madryt

Włodarze Królewskich namówili 35-latka, by ten został w stolicy Hiszpanii

Karim Benzema jednak nie trafi do Arabii Saudyjskiej

Media z całego świata w ostatnich dniach poinformowały, że przenosiny Karima Benzemy do Arabii Saudyjskiej są już na ostatniej prostej. Sytuacja miała jednak ulec zmianie, a jak podaje dziennik “MARCA”, Francuz pozostanie w Realu Madryt na kolejny sezon.

Środkowy napastnik zdaje sobie sprawę, że kusząca oferta z Bliskiego Wschodu będzie na stole także następnego lata, dlatego na prośbę hiszpańskiego klubu postanowił wspomóc drużynę Królewskich w kampanii 2023/2024. Kontrakt 35-latka zostanie przedłużony.

– Porozmawiać z fanami Realu? Porozmawiać o czym? Po co mówić o przyszłości, skoro jestem w Madrycie. […] To mówi Internet, a rzeczywistość to nie Internet. […] Zostać czy odejść z Realu Madryt? W tej chwili jestem tutaj… Gramy w sobotę – mówił wczoraj Karim Benzema na temat swojej przyszłości.