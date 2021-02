Eden Hazard doznał kolejnej kontuzji. Tym razem dotyczy to mięśnia uda. Więcej szczegółów nie trafiło do publicznej wiaodmości, ale wiadomo, że Belg opuszczał dzisiejszy trening z poczuciem dyskomfortu. Pierwsze doniesienia są takie, że zawodnik nie będzie mógł grać przez 4-6 tygodnii.



Eden Hazard dołączył do Realu Madryt w 2019 roku za 115 milionów euro. Reprezentant Belgi w szeregach Los Blancos miał być następcą Cristiano Ronaldo. Tymczasem realizowanie celów zawodnika torpedują różne kontuzje.



W trakcie trwającej kampanii z powodu urazu mięśniowego, czy zranienia zawodnik musiał opuścić aż 13 meczów. Ponadto jedno spotkanie przegapił z powodu pozytywnego wyniku na COVID-19. Dodając też do tego fakt, że na początku sezonu zawodnik nie był dobrze przygotowany, to z zawodnika, który miał być w Realu wzmocnieniem, na razie wychodzi niewypał transferowy.

Transferowy niewypał za miliony euro

Jak dotąd Hazard wystąpił w 35 spotkaniach Królewskich, w których zaliczył cztery trafienia i seidem asyst. W trwającym sezonie Primera Division wystąpił w ośmiu spotkaniach, notując w nich dwa trafienia. Z kolei w Lidze Mistrzów w trzech występach na listę strzelców wpisał się tylko raz.



Hiszpańscy dziennikarzy spekulują, że Hazard może wypaść z gry na 4-6 tygodni. Jeśli okaże się to prawdą, to zawodnika zabraknie przede wszystkim w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Atalancie, który ma się odbyć już 24 lutego. Pod znakiem zapytania stoi też występ Belga w starciu derbowym z Atletico Madryt, które będzie miało miejsce 7 marca.