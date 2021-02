Joao Felix wypada ze składu Atletico Madryt. Powodem takiego obrotu wydarzeń jest zakażenie koronawirusem. Zawodnik po przejściu testów na COVID-19 miał wynik pozytywny. Jednocześnie w gronie kibiców Los Colchoneros pojawił się niepokój, czy Portugalczyk wykuruje się na starcie z w Lidze Mistrzów przeciwko Chelsea.

Joao Felix w związku z zakażeniem koronawirusem będzie musiał przebywać na 10-dniowej kwarantannie. Później piłkarz będzie musiał przejść kolejne testy. Jeśli znów będzie miał wynik pozytywny, to jego występ z ekipą Thomasa Tuchela może stanąć pod znakiem zapytania.

Klub ze stolicy Hiszpanii na swojej stronie opublikował specjalne oświadczenie w tej sprawie.

“Nasz zawodnik Joao Felix uzyskał pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Przechodzi kwarantannę w domu, zgodnie z ustalonym przez władze medyczne protokołem” – czytamy w komunikacie.

Jeszcze kilka dni temu nic nie wskazywało na to, że Joao Felix może być chory. W starciu Atletico – Cadiz, w którym lider Primera Division wygrał 4:2, zawodnik zaliczył 60 minut. Ostatecznie jednak nieszczęsny patogen dotknął także Portugalczyka. 21-latek jednocześnie jest kolejnym zakażonym zawodnikiem ekipy Diego Simone. Wcześniej pojawiły się informacje, że pozytywny wynik testu na COVID-19 mieli Yannick Carrasco i Mario Hermoso.

Joao Felix zdąży na mecz z Chelsea?

Pewne jest, że Joao Felixa zabraknie w najbliższych potyczkach Atletico przeciwko Celcie Vigo i Granadzie. Niewykluczone jest jednak to, że zawodnik będzie gotowy do gry na wyjazdowe starcie z Levante, które zaplanowane jest na 16 lutego. Cztery dni później madrycki team zmierzy się z tym zespołem ponownie. Z kolei 23 lutego ma zagrać pierwsze spotkanie w tym roku w elitarnych rozgrywkach przeciwko ekipie ze Stamford Bridge.

Zawodnik będzie mógł zostać dopuszczony do gry dopiero, jeśli będzie miał negatywny wynik testu na obecność COVID-19. Nawet jeśli go otrzyma, to istnieje również ryzyko, że Joao Felix może mieć inne trwałe powikłania spowodowane koronawirusem, które jak udowodniono w niektórych przypadkach, pochłania energie piłkarzy przez wiele miesięcy.

Warto pamiętać, że jesienią Portugalczyk był jedną z kluczowych postaci Atletico w Lidze Mistrzów. W sześciu meczach strzelił trzy gole.



