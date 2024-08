Ilkay Gundogan zdecydował. Kapitan reprezentacji Niemiec rezygnuje

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Ilkay Gundogan zakończył karierę w kadrze narodowej

Wokół Ilkaya Gundogana w ostatnich godzinach wiele się dzieje. 33-letni pomocnik ma opuścić Barcelonę. Przypomnijmy, że dołączył on do Dumy Katalonii rok temu po opuszczeniu Manchesteru City. Teraz według doniesień miałby wrócić na Etihad Stadium. Jego kontrakt obowiązuje do lata 2026 roku, ale miałby zostać w najbliższym czasie rozwiązany za porozumienie stron.

W poniedziałkowe popołudnie doświadczony zawodnik przekazał istotne wieści. Niemiec ogłosił decyzję o zakończeniu swojej przygody z drużyną narodową. – Z wielką dumą wspominam 82 mecze dla mojej ojczyzny – liczbę, której nie mogłem sobie wyobrazić, kiedy debiutowałem w seniorskiej kadrze narodowej w 2011 roku – napisał na platformie X.

Gündogan podkreślił, że szczególnym wyróżnieniem było dla niego prowadzenie drużyny jako kapitan podczas mistrzostw Europy 2024. – Po tych wszystkich latach udało nam się sprawić, że naród znów będzie dumny – fakt, że mogłem mieć w tym swój udział, bardzo mnie cieszy – dodał.

Liebes Fußballdeutschland,



nach einigen Wochen Bedenkzeit bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es an der Zeit ist, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden.



Ich blicke mit sehr viel Stolz auf 82 Länderspiele für mein Heimatland zurück – eine Zahl, die ich mir so hätte… pic.twitter.com/IsU4iYCxq0 — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) August 19, 2024

Zawodnik przyznał, że przed turniejem odczuwał zmęczenie fizyczne i psychiczne. – Liczba meczów na poziomie klubowym i krajowym nie maleje, co dało mi do myślenia – wyjaśnił. Na koniec podziękował wszystkim kibicom, pracownikom, trenerom i kolegom z drużyny za wspólne chwile i wsparcie przez cały okres swojej kariery w reprezentacji.