Ilkay Gundogan latem po zaledwie roku opuścił FC Barcelonę. Pomocnik zdecydował się na powrót do Manchesteru City. W wywiadzie dla Daily Mail opowiedział o pobycie w Hiszpanii.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Grałem w jednym z największych zespołów na świecie – mówi Gundogan

FC Barcelona w trakcie letniego okna transferowego zdecydowała się na zakup Daniego Olmo. Hiszpański klub miał duże problemy, aby zarejestrować nowego zawodnika do gry. Aby ułatwić sobie to zadanie, zarząd rozstał się z jednym z najlepszych piłkarzy Blaugrany w poprzednim sezonie. Z klubem pożegnał się Ilkay Gundogan, który ponownie wrócił do byłej drużyny, czyli Manchesteru City.

Niedawno środkowy pomocnik Obywateli udzielił wywiadu dla Daily Mail. Gundogan opowiedział w nim o pobycie w Barcelonie. Co więcej, doświadczony zawodnik nie ma żalu do Katalończyków i przyznaje, że gra dla klubu z Camp Nou to było jedno z jego marzeń.

– Dobrze się tam bawiłem. Poza tym grałem w jednej z największych drużyn na świecie. Spełniłem jedno ze swoich marzeń z dzieciństwa: grać dla Barcelony – powiedział Ilkay Gundogan, cytowany przez profil BarcaInfo na portalu X.

– Czuję się zaszczycony, że mogłem grać dla Barcelony. W innych okolicznościach być może wszystko potoczyłoby się inaczej. To było trudne przeżycie, ale i fantastyczne. Dlatego niczego nie żałuję – dodał piłkarz.

Ilkay Gündoğan o grze dla FC Barcelony: "Dobrze się tam bawiłem. Poza tym grałem w jednej z największych drużyn na świecie. Spełniłem jedno ze swoich marzeń z dzieciństwa: grać dla Barcelony. Może ludzie patrzą na poprzedni sezon i myślą, że nic nie wygraliśmy, to prawda, ale… — BarcaInfo (@_BarcaInfo) September 20, 2024

Gundogan podczas pobytu w Barcelonie rozegrał łącznie 51 spotkań, w których zdobył 5 bramek i zaliczył 14 asyst. W sezonie 2023/2024 razem z Dumą Katalonii zakończył rozgrywki w lidze na 2. miejscu. Ponadto dotarł z drużyną do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.