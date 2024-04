Gundogan mówi o wyborze Barcelony. Dwa powody decydujące

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Gundogan przed rokiem trafił do Barcelony

Niemiec jest kluczowym zawodnikiem Dumy Katalonii

Teraz powiedział o powodach swojego wyboru

Gundogan zdradził, dlaczego wybrał Barcelonę

lkay Gundogan był mądrym nabytkiem FC Barcelony zeszłego lata. Doświadczenie i technika Niemca są dla Blaugrany nieocenione przez cały sezon. Los Gundogana mógł się jednak potoczyć zupełnie inaczej, ponieważ doświadczony pomocnik był również łączony z przedłużeniem kontraktu z Manchesterem City. Ostatecznie jednak zdecydował się na przeprowadzkę na Camp Nou.

W niedawnym wywiadzie Gundogan przedstawił dwa powody, które skłoniły go do transferu do Dumy Katalonii. – Barca zawsze była klubem moich marzeń, odkąd byłem mały. Uwielbiałem patrzeć, jak grają, miało to na mnie wpływ, gdy byłem dzieckiem i nastolatkiem – powiedział Niemiec.

– Drugi powód to trener Xavi. Fakt, że w zeszłym sezonie tak szybko się ze mną skontaktował, że rozmawialiśmy miał duże znaczenie. Okazał mi tak wiele uznania i powiedział, czego ode mnie oczekuje. To wszystko mnie przekonało – powiedział Niemiec.

