La Liga zawiesiła zarejestrowanie Gaviego w pierwszej drużynie Barcelony. Klub zarzeka się, że złożył wniosek o odpowiednim czasie i nie chce pozwolić na cofnięcie wcześniejszej decyzji. Dla Blaugrany rejestracja 18-latka jest o tyle istotna, że jeśli do końca czerwca do niej nie dojdzie, piłkarz będzie mógł odejść za darmo.

PressFocus Na zdjęciu: Gavi

FC Barcelona w styczniu wywalczyła możliwość zarejestrowania Gaviego w pierwszym zespole

W poniedziałek cofnięto jednak rejestrację. Wniosek został ponoć złożony po terminie, z czym nie zgadza się klub

Jeśli Blaugrana nie zarejestruje Gaviego do końca czerwca, ten będzie mógł odejść za darmo

Barcelona walczy z czasem i finansowym fair play. W grze przyszłość Gaviego

Jeszcze w styczniu Gavi oficjalnie był zawodnikiem rezerw FC Barcelony. Choć obie strony doszły już do porozumienia w kwestii nowej umowy, nie można było jej zarejestrować. Blaugrana mocno o rejestrację piłkarza w seniorskiej ekipie zabiegała, tym bardziej, że w styczniu z listy płac zniknęły pensje Gerarda Pique oraz Memphisa Depaya. Przedwczesne odpadnięcie z Ligi Mistrzów wpłynęło jednak na budżet na tyle, że La Liga nie zamierzała zaakceptować tej operacji.

Duma Katalonii zgłosiła się do sądu cywilnego, a ten przyznał jej rację. Od tamtej pory Gavi występował już z numerem szóstym na plecach. A jednak, nie był to koniec historii. W miniony poniedziałek sąd cofnął proces rejestracji. Podobno klub złożył konieczny wniosek dzień po terminie. Sama Barcelona utrzymuje, że zdążyła na czas i zamierza walczyć o możliwość rejestracji 18-latka.

To istotne o tyle, że pomocnik zabezpieczył się podczas negocjacji. Jeżeli do końca czerwca nie zostanie oficjalnie członkiem seniorskiego zespołu, będzie mógł latem odejść za darmo. A przecież chętnych na zdobywcę nagrody Golden Boy nie brakuje nawet, jeśli trzeba by było za niego zapłacić Blaugranie. Co dopiero, gdy zostanie wolnym agentem.

Gavi rozegrał w tym sezonie 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwie bramki i pięć asyst.

