Flick zaskoczy składem na mecz z Realem Valladolid. „Rewolucyjna jedenastka”

Sensacyjny skład Barcelony na mecz z Valladolid

Barcelona już dzisiaj zmierzy się w kolejnym ligowym meczu w tym sezonie. Rywalem Dumy Katalonii w wyjazdowym meczu będzie zespół Realu Valladolid, który już nie gra o nic. Piłkarze tej drużyny pewni są już spadku i kolejny sezon rozpoczną w La Liga 2. Do tej pory na ich koncie widnieje tylko 16 punktów i strata do bezpiecznej pozycji to aż 18 punktów.

Nic więc dziwnego, że to piłkarze Hansiego Flicka są w tym meczu zdecydowanym faworytem. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Duma Katalonii powinna sobie łatwo poradzić z najniżej notowanym w lidze rywalem. Problem jednak w tym, że szkoleniowiec Blaugrany na to spotkanie przygotował sporo zmian w pierwszej jedenastce. Dziennik „Sport” pisze nawet o „rewolucyjnej jedenastce”. Szczególne zmiany mają dotyczyć linii ataku, ale i obrony.

WIDEO: „Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Oto przewidywane składy na mecz Real Valladolid – Barcelona:

Barcelona: Ter Stegen – Fort, Araujo, Christensen, Martin – de Jong, Gavi, Fermin Lopez – Ferran Torres, Ansu Fati – Pau Victor.

Real Valladolid: Ferreira – Candela, Comert, Cenk, Aznou – Mario Martin, Juric, Chuki – Anuar, Realu Moro – Latasa.

