Flick uderza w VAR. Mówi o decyzji, która kosztowała Barcelonę utratę punktów

Hansi Flick niezadowolony z pracy VAR

Prezydent Barcelony, Joan Laporta po remisie 1:1 z Getafe, ostro skrytykował pracę sędziów, odnosząc się do sytuacji, w której Jules Kounde był faulowany w polu karnym. – Dla mnie to naprawdę niewiarygodne. Dzieje się to w każdym meczu. Do tej decyzji nie potrzeba było VAR-u, bo karny był ewidentny – stwierdził Laporta, wyrażając swoje oburzenie.

Trener FC Barcelony, Hansi Flick, został zapytany o wypowiedź Laporty podczas konferencji prasowej i mimo początkowego zaskoczenia odniósł się do sytuacji. – Co masz na myśli, mówiąc o słowach prezydenta? – zaczął Flick, po czym dodał: – Szkoda, że Barca znów jest bohaterem takich sytuacji, które ostatecznie kosztują nas punkty w walce o mistrzostwo.

Niemiecki szkoleniowiec podkreślił, że decyzja dotycząca Kounde mogła być kluczowa dla zdobycia trzech punktów w tym meczu. – To zdarzenie mogło być decydujące – powiedział Flick.

Mimo kontrowersji Flick starał się zachować optymizm. – Będziemy walczyć o tę ligę. Taka jest nasza filozofia i wierzę, że możemy tego dokonać. Kiedy zespół jest skoncentrowany, gra niesamowicie i mamy szansę na wygranie mistrzostwa. Lepiej radzimy sobie w Lidze Mistrzów, ale jestem pewien, że poprawimy się również w La Liga. Ważne jest, że gramy dobrze – podsumował niemiecki trener.