Flick ma nowego asystenta. Thiago zrezygnował

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Thiago Alcantara

Zmiana w sztabie Flicka. Arnau Blanco zastąpił Thiago

Barcelona wydała oficjalny komunikat, w którym przekazała najnowsze zmiany w sztabie szkoleniowym Hansiego Flicka. Arnau Blanco zastąpił Thiago Alcantarę, który zdecydował się zrezygnować wcześniej, niż się wcześniej spodziewano.

Thiago zakończył karierę piłkarską tego lata i został sprowadzony do nowego sztabu Dumy Katalonii, aby wesprzeć Flicka i spółkę na wczesnym etapie urzędowania. Od początku było wiadomo, że to tylko tymczasowa opcja, więc obecna decyzja nikogo nie powinna dziwić. Małym zaskoczeniem może być tylko termin przerwania współpracy, bo wszyscy myśleli, że nastąpi to dopiero we wrześniu.

Przez ostatnie tygodnie można było przeczytać w mediach, że piłkarze są bardzo zadowoleni ze współpracy z Thiago. Były piłkarz takich klubów jak m.in. Barcelona, Bayern i Liverpool sprawił dobre wrażenie i być może niebawem otrzyma stałą posadę w jednym z klubów.

Arnau Blanco, następca Thiago na tym stanowisku, doskonale zna struktury Barcelony. Szkoleniowiec pracował w młodzieżowym systemie Dumy Katalonii przez ostatnie 11 sezonów, a teraz ma się sprawdzić w seniorskim futbolu.

Pierwszy mecz w sezonie 2024/2025 Barcelona rozegra w sobotę (17 sierpnia) z Valencią. Początek spotkania na Estadio Mestalla o godzinie 21:30.

