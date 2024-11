Flick ma do niego pełne zaufanie. Barcelona przedłuży kontrakt z zawodnikiem

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona już teraz chce sfinalizować przedłużenie kontraktu

Inigo Martinez przeżywa świetny okres w FC Barcelonie. Jego forma sprawiła, że stał się kluczową postacią zarówno na boisku, jak i poza nim. Baskijski obrońca ma w kontrakcie klauzulę automatycznego przedłużenia o kolejny sezon, jeśli wystąpi w 60% oficjalnych spotkań zespołu. Jednak klub nie zamierza czekać na spełnienie tego warunku. Blaugrana już pracuje nad zapewnieniem jego pobytu w drużynie do 2026 roku.

Pod wodzą Hansiego Flicka Martinez stał się kluczowym zawodnikiem. Ponadto jego rola jako lidera w szatni jest nieoceniona. Młodsi piłkarze traktują go jako wzór do naśladowania. Dodatkowo on sam angażuje się w ich rozwój i jest dla nich ogromnym wsparciem.

Przedłużenie kontraktu wydaje się formalnością. Nowa umowa dla Inigo jest decyzją podjętą nie tylko ze względu na jego obecną formę. Trener Hansi Flick obdarza go ogromnym zaufaniem. Niemiec uważa, że Martinez zapewnia zespołowi stabilność i doświadczenie.

Dzięki zaangażowaniu i wysokiej jakości gry były piłkarz Athletic Bilbao jest jednym z fundamentalnych zawodników Barcelony.

W obecnym sezonie 33-letni Hiszpan wystąpił w 16. spotkaniach, w których zdobył dwie bramki i dwie asysty. Na boisku łącznie przebywał 1416 minut.

Czytaj dalej: Kiwior na celowniku czołowego klubu. Polak może opuścić Arsenal