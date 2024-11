Flick wrócił do nieuznanego gola Lewandowskiego. Powiedział wprost

Barcelona przegrała 0:1 w meczu z Realem Sociedad, który wywołał ogromne kontrowersje. Decyzja sędziów o anulowaniu bramki Roberta Lewandowskiego po analizie VAR stała się tematem gorącej dyskusji. Do sytuacji wrócił Hansi Flick, który odniósł się do całego zamieszania podczas konferencji prasowej.

Flick skomentował nieuznanego gola Lewandowskiego

Robert Lewandowski zdobył bramkę w 13. minucie spotkania Barcelony z Realem Sociedad po świetnej akcji w polu karnym. Polski napastnik ograł obrońcę i oddał skuteczny strzał, który pierwotnie został uznany przez sędziego głównego. Po analizie VAR gol został jednak anulowany, gdyż doszukano się pozycji spalonej.

Decyzja w opinii wielu ekspertów okazała się błędna – linie spalonych zostały narysowane niewłaściwie, co potwierdziły późniejsze analizy. Sędziowie pomylili but zawodnika Realu Sociedad z tym należącym do Lewandowskiego, co ostatecznie doprowadziło do niesłusznego unieważnienia trafienia. Hiszpańskie media nie pozostawiły suchej nitki na arbitrach, sugerując, że ich pomyłka pozbawiła Barcelonę szans na lepszy wynik i utrzymanie większej przewagi w ligowej tabeli.

Zapytany o sytuację z Lewandowskim, Hansi Flick zachował spokój i wyrozumiałość wobec błędu sędziów. – To nie jest wielka sprawa, ale dobrze, kiedy liga dostarcza wyjaśnień – stwierdził Flick. – Na końcu wszyscy jesteśmy ludźmi. Nie ma sensu tego roztrząsać, skupiamy się na kolejnym meczu.

Były selekcjoner reprezentacji Niemiec podkreślił, że pomyłki są częścią futbolu, a zespół powinien koncentrować się na przyszłości zamiast rozpamiętywać przeszłość. FC Barcelona w sobotę zmierzy się z Celtą Vigo. Obecnie Katalończycy mają sześć punktów przewagi nad Realem Madryt, ale Królewscy rozegrali jeden mecz mniej.